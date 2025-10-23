Dieci giornate, già quattro allenatori esonerati: il caso del Chippa United fa discutere

La panchina del Chippa United è una vera e propria giostra. Il club sudafricano è alle prese con un inizio di stagione disastroso: dopo appena dieci giornate, la squadra di Port Elizabeth ha conquistato appena sei punti in campionato e ha già visto passare quattro allenatori. L’ultimo a pagare è stato il belga Luc Eymael, esonerato mercoledì dopo appena sette partite alla guida del club.

Eymael, tecnico esperto con undici panchine di squadre africane alle spalle, era arrivato a fine agosto ma non è riuscito a invertire la rotta: una sola vittoria e un pesante 0-3 all’esordio contro gli Orlando Pirates hanno segnato la sua sorte. Eppure, il suo bilancio appare persino migliore rispetto a quello dei predecessori: Sinethemba Badela è stato cacciato dopo due incontri, mentre Musa Nyatama e Morgan Mammila non hanno resistito più di una partita ciascuno.

La panchina è ora affidata a Vusumuzi Vilakazi, già direttore tecnico del club nel 2023, che proverà a salvare una stagione già complicata. Fondato nel 2010 dall’imprenditore Siviwe Mpengesi, arricchitosi rivendendo carrelli della spesa abbandonati, il Chippa United resta fanalino di coda del torneo a 16 squadre, anche se una vittoria potrebbe bastare per uscire dalla zona retrocessione, distante appena un punto.