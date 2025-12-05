Mondiale 2026, che coincidenza: la gara inaugurale sarà la stessa del 2010, lo stesso giorno

Il sorteggio del Mondiale 2026 ha riservato una curiosa coincidenza storica: sarà ancora Messico–Sudafrica ad aprire il torneo. La partita inaugurale del Gruppo A si disputerà l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico, lo stesso giorno in cui, nel 2010, le due nazionali diedero il via al Mondiale sudafricano. In quell’occasione, allo stadio FNB di Johannesburg, la sfida terminò 1-1: vantaggio spettacolare dei padroni di casa con Siphiwe Tshabalala al 55’, pareggio firmato da Rafa Márquez al 79’. Entrambe le squadre conclusero il girone con 4 punti, ma a passare agli ottavi fu il Messico, forte di una migliore differenza reti.

Il Mondiale messicano del 2026 proporrà dunque un remake carico di simbolismo. Nel 2010, la selezione guidata da Javier Aguirre superò la fase a gruppi ma venne eliminata agli ottavi dall’Argentina, vittoriosa per 3-1 grazie alla doppietta di Carlos Tévez e al gol di Gonzalo Higuaín. Inutile il sigillo di Chicharito Hernández, che ridusse lo svantaggio senza però riaprire il match.

L’Azteca, già teatro di due Mondiali storici (1970 e 1986), accoglierà nuovamente l’esordio della competizione, mentre Messico e Sudafrica si ritroveranno a distanza di 16 anni per una sfida che, almeno sulla carta, promette ancora equilibrio e fascino.