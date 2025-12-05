Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mondiale 2026, che coincidenza: la gara inaugurale sarà la stessa del 2010, lo stesso giorno

Mondiale 2026, che coincidenza: la gara inaugurale sarà la stessa del 2010, lo stesso giornoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:56Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il sorteggio del Mondiale 2026 ha riservato una curiosa coincidenza storica: sarà ancora Messico–Sudafrica ad aprire il torneo. La partita inaugurale del Gruppo A si disputerà l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico, lo stesso giorno in cui, nel 2010, le due nazionali diedero il via al Mondiale sudafricano. In quell’occasione, allo stadio FNB di Johannesburg, la sfida terminò 1-1: vantaggio spettacolare dei padroni di casa con Siphiwe Tshabalala al 55’, pareggio firmato da Rafa Márquez al 79’. Entrambe le squadre conclusero il girone con 4 punti, ma a passare agli ottavi fu il Messico, forte di una migliore differenza reti.

Il Mondiale messicano del 2026 proporrà dunque un remake carico di simbolismo. Nel 2010, la selezione guidata da Javier Aguirre superò la fase a gruppi ma venne eliminata agli ottavi dall’Argentina, vittoriosa per 3-1 grazie alla doppietta di Carlos Tévez e al gol di Gonzalo Higuaín. Inutile il sigillo di Chicharito Hernández, che ridusse lo svantaggio senza però riaprire il match.

L’Azteca, già teatro di due Mondiali storici (1970 e 1986), accoglierà nuovamente l’esordio della competizione, mentre Messico e Sudafrica si ritroveranno a distanza di 16 anni per una sfida che, almeno sulla carta, promette ancora equilibrio e fascino.

Articoli correlati
Mondiali 2026, svelata la gara inaugurale: sarà Messico-Sud Africa, la stessa del... Mondiali 2026, svelata la gara inaugurale: sarà Messico-Sud Africa, la stessa del 2010
Il Messico corona il suo obiettivo: CR7 all'Azteca per l'inaugurazione pre-Mondiali... Il Messico corona il suo obiettivo: CR7 all'Azteca per l'inaugurazione pre-Mondiali
Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop... Messico, tante ombre e poche luci. Il Mondiale in casa rischia di essere un flop
Altre notizie Calcio estero
Monaco, Ansu Fati si ferma ed è in dubbio per la Champions. L'Atletico intanto osserva... Monaco, Ansu Fati si ferma ed è in dubbio per la Champions. L'Atletico intanto osserva
Arsenal, l'emergenza in difesa si acuisce: Mosquera resterà ai box fino al 2026 Arsenal, l'emergenza in difesa si acuisce: Mosquera resterà ai box fino al 2026
Argentina, sorteggio morbido ma Scaloni predica calma: "Nessuna partita sarà facile"... Argentina, sorteggio morbido ma Scaloni predica calma: "Nessuna partita sarà facile"
Da Infantino a Trump, Blatter attacca tutti: "USA e Arabia si stanno prendendo il... Da Infantino a Trump, Blatter attacca tutti: "USA e Arabia si stanno prendendo il calcio"
Ligue 1, il Monaco delude a Brest: ko di misura, gol di Doumbia. 20' in campo per... Ligue 1, il Monaco delude a Brest: ko di misura, gol di Doumbia. 20' in campo per Pogba
Mondiale 2026, che coincidenza: la gara inaugurale sarà la stessa del 2010, lo stesso... Mondiale 2026, che coincidenza: la gara inaugurale sarà la stessa del 2010, lo stesso giorno
L'Arsenal fa concorrenza al PSG: nel mirino Bouaddi, gioiellino del Lille valutato... L'Arsenal fa concorrenza al PSG: nel mirino Bouaddi, gioiellino del Lille valutato 50 milioni
Ds Bayern: "Con il rientro di Davies, Ito e Musiala, sarà come avere tre nuovi acquisti"... Ds Bayern: "Con il rientro di Davies, Ito e Musiala, sarà come avere tre nuovi acquisti"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta: ecco tutti i dodici gironi completi!
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Savicevic: "Adzic non mi ha ascoltato, doveva andar via dalla Juve. Ho paura si perda"
4 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
5 Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.1 Mondiale 2026: se vince il play-off, Italia nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar
Immagine top news n.2 Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta: ecco tutti i dodici gironi completi!
Immagine top news n.3 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine top news n.4 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.5 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.6 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.7 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il ct del Canada: "Qui tanti italo-canadesi, tifino per noi se l'Italia si qualifica al Mondiale"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine news Serie A n.3 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 14^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.4 Mondiale 2026, le potenziali rivali dell'Italia - Xhaka e tanto altro: guida alla Svizzera
Immagine news Serie A n.5 Italia, girone abbordabile in caso di qualificazione. Lang: "Conte crede in me": le top news delle 22
Immagine news Serie A n.6 Svizzera, il ct Yakin sul gruppo B (in cui potrebbe finire l'Italia): "È molto duro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pedrola verso l'addio a gennaio: ritorno in Spagna dopo due anni di infortuni
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Corbo: “Contro il Padova prestazione positiva. A Bari non si può sbagliare”
Immagine news Serie B n.3 Empoli, riflettori su Mazzitelli: il centrocampista può lasciare Cagliari
Immagine news Serie B n.4 Padova, Fusi: "Spero nel primo goal in Serie B. Papu Gomez ci sta aiutando molto”
Immagine news Serie B n.5 Serie B, sarà Virtus Entella-Spezia la gara trasmessa in chiaro da DAZN
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti una buona prova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, viaggio incubo verso Siracusa: 675 km in pullman per lo scontro salvezza
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Guiebre: "Vietato sottovalutare il Forlì. La mia famiglia vive là"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 17ª giornata: i parziali dei due anticipi. Catania avanti sul Crotone
Immagine news Serie C n.4 Perugia, Novellino: “Salvezza con il coltello tra i denti. Il derby con la Ternana vale tutto”
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Occhi al Livorno. Non è più la stessa squadra. Fino alla sosta in una bolla"
Immagine news Serie C n.6 Da Bizzotto a Zoia, da Amadio a Tonti: ecco i nuovi ingressi nel club dei 100 e dei 300
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Como, miglior attacco contro miglior difesa: chi avrà la meglio?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "C'è eccitazione per la sfida alla Juventus. Ma non sarà decisiva"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Canzi: "Roma? Gara che si presenta da sola. Non sarà come la finale di coppa"
Immagine news Calcio femminile n.3 The Guardian incorona Bonmati: è lei la miglior calciatrice dell'anno: Mariona e Russo sul podio
Immagine news Calcio femminile n.4 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
Immagine news Calcio femminile n.6 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?