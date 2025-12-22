Coppa d'Africa 2025, Mali-Zambia 1-1. L'ex Atalanta Touré sbaglia un calcio di rigore
TUTTO mercato WEB
È finito 1-1 il primo match della Coppa d'Africa 2025 per le Nazionali di Mali e Zambia valido per il Gruppo A. Un pareggio che porta le firme di Sinayoko al 61' per i maliani e di Daka due minuti oltre il 90' per i Chipolopolo
Da segnalare la presenza da titolari di due calciatori della nostra Serie A come Woyo Coulibaly, difensore maliano del Sassuolo e Lameck Banda, attaccante zambiano del Sassuolo, ma soprattutto il calcio di rigore sbagliato dall'ex Atalanta El Bilal Toure al 42' per il Mali.
Di seguito la situazione del Gruppo A dopo la prima giornata:
Marocco-Comore 2-0
Mali-Zambia 1-1
Classifica
Marocco 3
Mali 1
Zambia 1
Comore 0
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile