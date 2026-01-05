Cori offensivi nei confronti del Marsiglia, PSG-Paris FC sospesa più volte

Durante il derby parigino tra PSG e Paris FC, vinto 2-1 dai campioni di Francia al Parc des Princes, si sono verificati episodi spiacevoli sugli spalti, con cori offensivi a sfondo discriminatorio intonati da una parte del pubblico. A pochi giorni dal Trophée des Champions, in programma giovedì in Kuwait contro l’Olympique Marsiglia, alcuni tifosi parigini hanno ripreso per due volte il cosiddetto "canto dei ratti", tradizionalmente rivolto proprio al club marsigliese.

L’episodio è apparso ancor più sorprendente considerando l’imponente dispositivo di sicurezza predisposto per questa prima storica sfida tra PSG e Paris FC in Ligue 1, che prima del calcio d’inizio si era svolta senza tensioni particolari. Nonostante ciò, i cori sono finiti rapidamente sotto la lente della Ligue de Football Professionnel, già molto attenta a questo tipo di comportamenti.

Lo speaker dello stadio è intervenuto in due occasioni, richiamando i tifosi all’ordine e ricordando le possibili conseguenze disciplinari per il club, fino all’eventualità di una sospensione o addirittura della perdita della partita. Sugli schermi giganti del Parc des Princes sono stati inoltre trasmessi messaggi di sensibilizzazione, con l’invito esplicito a respingere qualsiasi forma di discriminazione all’interno dello stadio. Sul campo, la squadra di Luis Enrique ha comunque portato a casa una vittoria tutt’altro che brillante. Proprio l’allenatore spagnolo, però, non ha nascosto il suo fastidio per le continue interruzioni della gara, criticando apertamente quello che ha definito un trattamento non uniforme nei confronti del PSG rispetto ad altre squadre della Ligue 1. Una polemica destinata probabilmente a far discutere anche nei prossimi giorni, alla vigilia di un altro appuntamento ad alta tensione contro l’OM.