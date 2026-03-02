Messi a segno per il 22° anno consecutivo: 2 gol nel derby, arriva il 70° su punizione

Lionel Messi è ancora una volta decisivo e continua a riscrivere la storia. Con la doppietta segnata nel derby contro Orlando City, il fuoriclasse argentino ha trascinato l’Inter Miami a una clamorosa rimonta esterna, ribaltando uno svantaggio di 2-0 fino al definitivo 4-2. Sotto di due reti, la squadra campione in carica della MLS ha reagito con carattere, aggrappandosi al suo numero 10. Messi ha firmato il gol del 2-2, riaprendo completamente la partita, prima di mettere il sigillo sul 4-2 con una punizione velenosa che ha sorpreso portiere e barriera avversaria, non impeccabili nella circostanza. Una giocata che conferma la sua straordinaria abilità sui calci piazzati.

Con questa rete su punizione, l’argentino raggiunge quota 70 gol da fermo in carriera, eguagliando la leggenda brasiliana Pelé e portandosi a sole sette lunghezze dal primato di Juninho Pernambucano, che arrivò a 77. Un dato che certifica ancora una volta la sua grandezza in un fondamentale spesso decisivo. Per l’Inter Miami si tratta di un riscatto importante dopo il pesante 3-0 subito all’esordio contro Los Angeles FC. La risposta è arrivata sul campo, con personalità e qualità.

E intanto il dato più impressionante resta un altro: 22 anni consecutivi a segno. Dal primo gol tra i professionisti fino a oggi, Messi non ha mai smesso di trovare la via della rete. Un campione senza tempo, capace di rinnovarsi e incidere stagione dopo stagione.