PSG, allarme calci di rigore: il dato è inquietante. Luis Enrique boccia anche Doué
Il Paris Saint-Germain porta a casa i tre punti contro il Le Havre, ma anche dalla 24ª giornata di Ligue 1 emerge una crepa che continua a preoccupare lo staff tecnico. Il successo per 1-0, firmato dal gol di Bradley Barcola, non cancella infatti le difficoltà croniche dei parigini dal dischetto, tornate evidenti nel finale di gara.
Al 79’, con il PSG già in vantaggio, l’occasione per chiudere definitivamente il match arriva su calcio di rigore. Désiré Doué si presenta dagli undici metri, ma Mory Diaw respinge, confermando un dato che ormai accompagna tutta la stagione: il club della capitale ha realizzato soltanto 5 rigori su 10, una percentuale di successo ferma al 50%. Numeri insoliti per una squadra abituata a dominare, che evidenziano l’assenza di un rigorista realmente affidabile in questa fase del campionato.
Il penalty fallito non ha compromesso il risultato, ma ha permesso al Le Havre di restare in partita fino all’ultimo, rendendo meno tranquillo un match che il PSG aveva comunque gestito. La vittoria consente ai parigini di conservare la vetta della classifica davanti al Lens, ma l’episodio non passa inosservato. Resta ora da capire se Luis Enrique interverrà per risolvere un dettaglio che, nelle partite più equilibrate, potrebbe pesare ben più di quanto dica il risultato finale.
