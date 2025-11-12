"Cosa dici a Upamecano per convincerlo a venire al Real?". Mbappé risponde al giornalista

"Bisogna sempre evolversi, come uomo e come giocatore. Mio ripiegamento difensivo? È una delle cose su cui bisogna migliorare. Ma penso che il Kylian del 2025 sarà meno forte di quello del 2026. È l’evoluzione naturale di un giocatore che vuole sempre migliorarsi". Parla così della sua evoluzione lo stesso Kylian Mbappé, capitano e attaccante della Nazionale francese e del Real Madrid, alla vigilia della partita contro l'Ucraina e valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Per il ritiro del mese di novembre, però, la Nazionale di Deschamps ha potuto riabbracciare un colosso del centrocampo come N’Golo Kanté, ex giocatore del Chelsea ora all'Al Ittihad. Con il quale Mbappé ha condiviso attimi indimenticabili, tra il trionfo in coppa del Mondo 2018 e la finale in Qatar del 2022: "N’Golo è un giocatore molto importante, dà molta fiducia ai compagni in campo. È una certezza, ha sempre un rendimento elevato, per atteggiamento e qualità. Sappiamo che è molto felice di essere con noi, e noi lo siamo ancora di più".

Un membro aggiunto già dalla scorsa estate, Rayan Cherki, è stato ampiamente elogiato dal capitano dei Bleus: "È un talento speciale. Per me ha un dono che sta imparando a sfruttare. È un talento innato e molto spettacolare. Si è integrato benissimo nel gruppo, come al Manchester City, dove ha creato un legame speciale con i suoi compagni e il suo numero nove. Ha iniziato bene con noi a giugno, ora ha la possibilità di tornare, e spero che sarà bravo come a Manchester City".

C'è invece un compagno di Nazionale che da mesi sta provando a indurre "dall'interno" per trasferirsi al Real Madrid, essendo in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. E si tratta di Dayot Upamecano: "Se dico qualcosa di particolare per convincerlo? Quando si parla del miglior difensore del mondo, e in questa stagione, lui fa parte del dibattito. È capace di difendere molto alto, di vincere i duelli, di impostare bene il gioco. È in un grande periodo, in un grande club, non ce ne sono molti migliori. Ma ce ne sono di migliori (ride, ndr). Non voglio entrare in questo dibattito, per rispetto verso il suo club e per non mettergli più pressione. Ma è normale che tutti i grandi club si interessino a lui".