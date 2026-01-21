"Cosa ne pensi del Liverpool? Tra 6 mesi arriverò io": voci su Xabi Alonso, la battuta di Slot

Arne Slot, allenatore del Liverpool, l'ha presa sul ridere. Le voci che puntano Xabi Alonso come suo possibile sostituto dopo una stagione cominciata col freno a mano tirato, anche se il tecnico olandese ha riassestato la situazione in Premier League. I Reds, campioni d'Inghilterra in carica, fino pochi mesi fa navigavano a metà classifica circa, mentre oggi si ritrovano al quarto posto, seppur staccati dal divario di 14 punti generato dall'Arsenal capolista attuale.

Ad ogni modo Slot, interrogato dopo l'andamento deludente del Liverpool nella prima metà della stagione, è stato interpellato a proposito dei rumor sull'ex allenatore del Real Madrid e sul legame dell'ex centrocampista spagnolo con il club dopo la sua uscita dal Real pochi giorni fa. "Sì, sì, mi ha chiamato e mi ha detto: 'Che ne pensi della squadra, perché tra sei mesi arriverò io'", ha risposto con ironia Slot, ridendo durante la conferenza stampa alla vigilia di Marsiglia-Liverpool di Champions League di domani.

"O magari anche prima, magari già domani", ha continuato a scherzare l’allenatore olandese. Tornando poi a un tono più serio, Slot ha detto che si tratta di una delle domande "più strane" che gli siano state poste. "Non so cosa dirti. Sono qui da poco più di un anno, mi piace molto il mio lavoro, ho vinto la Premier League l’anno scorso e quest’anno stiamo facendo un po’ più fatica. Non so cos’altro dire".