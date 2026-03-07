Il Liverpool si vendica dei Wolves e va ai quarti di FA Cup. Slot: "Ora non siamo più in 13"

Tutto facile per il Liverpool, che vince 1-3 in casa del Wolverhampton, vendica il ko subito in Premier League e strappa il pass per i quarti di finale di FA Cup. Una vittoria che il tecnico dei Reds Arne Slot ha analizzato in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulla prestazione di Andy Robertson, autore di un gol e di un assist: "Quando si parla di gol e assist non si pensa subito a un terzino", ha spiegato l’allenatore. "Ma se oltre a questo difende bene, e fino al 91’ non abbiamo praticamente concesso occasioni, allora la sua partita è davvero positiva".

Slot ha parlato anche del momento di Salah, tornato al gol in due partite consecutive: "Per gli attaccanti segnare è fondamentale. Quando non lo fanno per un po’, rischiano di forzare le giocate. Più segnano, più giocano con naturalezza". L’allenatore ha poi fatto un confronto con la partita di tre giorni prima, spiegando che le differenze non sono state molte: "Se guardiamo le statistiche, sono molto simili. Anche stavolta abbiamo avuto tanto possesso palla e loro hanno creato poco".

Un aspetto importante, però, è stato il ritorno di diversi giocatori disponibili: "Per settimane abbiamo giocato ogni tre giorni con 12 o 13 giocatori. È normale che qualcuno non sia sempre al massimo. Ora posso cambiare dalla panchina e questo aiuta molto". Infine, parole di grande apprezzamento per Robertson e per i tifosi: "Robbo ama questo club e dà sempre tutto. E anche i tifosi sono stati fantastici: dopo la delusione di qualche giorno fa sono tornati qui a sostenerci".