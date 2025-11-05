Nani: "Con la vittoria del Mondiale CR7 si ritirerebbe immediatamente. Felice"

L'ex ala del Manchester United Luis Nani ha parlato a Covers.com della carriera di Cristiano Ronaldo e di quanto ancora potrà durare: "Penso che questo Mondiale sia molto importante per Cristiano Ronaldo. Se riuscirà a giocarla e a vincerlo, sarà la fine perfetta per la sua carriera. Penso che quello sarà il momento in cui dirà: 'Sono felice, ora mi ritiro. Berrò solo il mio caffè e il mio tè e avrò pace. Non voglio più sessioni di allenamento. Non voglio più avere niente a che fare con il calcio'".

Sul Portogallo e sul suo ruolo in Nazionale ha aggiunto. "Penso che sia motivato, si vede dal modo in cui sta giocando. Credo che sarà una grande stagione anche per lui, e allora probabilmente avremo una chance. Abbiamo una possibilità. Penso che abbia bisogno dell'aiuto della squadra. Ha bisogno di essere connesso con la squadra per aiutare anche i compagni, perché è molto importante. Può segnare, certo. Ma la sua presenza in campo e con il gruppo è fondamentale per dare alla squadra la fiducia necessaria per rendere al meglio."

Ha concluso con un appello: "Tutti i giocatori intorno a lui devono essere al loro livello più alto, perché se tutti i giocatori che lo circondano sono al loro meglio, senza problemi nella testa, e rendono al massimo per lui, e lui fa lo stesso, penso che avremo una grande possibilità."