Wharton è da Real Madrid e da... Spagna. Parola di Pino: "Ha tutto per poterci giocare"

L'interesse del Real Madrid per Adam Wharton è emerso con forza durante la finestra di mercato estiva, dato che i Blancos non hanno ancora trovato un sostituto diretto per Toni Kroos, ritiratosi nel 2024, né per Luka Modrić a centrocampo. Tuttavia, il club spagnolo non è l'unico a monitorare il giocatore: anche Manchester United, Manchester City e Liverpool seguirebbero con attenzione i suoi progressi e la sua situazione.

Il set di abilità di Wharton lo rende il centrocampista centrale ideale nel calcio moderno, combinando grande energia con un passaggio preciso e una spiccata attitudine nel recupero palla. C'è chi lo paragona a Rodri e sono somiglianze cje non sono sfuggite a Yeremy Pino, che ha giocato al fianco della stella del Manchester City nel suo ex club, il Villarreal. L'esterno, unitosi al Palace alla fine della finestra di mercato estiva come sostituto di Eberechi Eze (passato all'Arsenal), si è detto enormemente impressionato da quanto ha visto in Wharton nei suoi primi mesi in Inghilterra.

"Adam può fare tutto", ha detto Pino a The Athletic. "Difensivamente, è un lottatore. Entra molto forte, vince tantissimi palloni. Tecnicamente, devi solo guardarlo e godertelo. Ha la qualità per giocare nella Nazionale spagnola, non ho dubbi".