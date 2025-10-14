"Poco inglese", tanto talento: Wharton ha stregato il Real Madrid, lo paragonano ai grandi

Adam Wharton, centrocampista del Crystal Palace classe 2004, sta conquistando la Premier League a soli 21 anni. Arrivato a Selhurst Park a gennaio 2024 per 21 milioni di euro, il numero 20 delle Eagles si è già imposto come pilastro della squadra e uno dei talenti più promettenti del calcio inglese.

Sotto la guida di Oliver Glasner, Wharton ha giocato tutte e 10 le partite stagionali da titolare, contribuendo all'incredibile striscia in corso: 19 gare senza sconfitte, la più lunga nella storia del club e tra le più lunghe nelle cinque grandi leghe europee. Ha inoltre vinto il Community Shield contro il Liverpool e l'FA Cup contro il Manchester City. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di grandi club, tra cui il Real Madrid e il Manchester United, con il Daily Mail che lo paragona a Pirlo, Modric e Kroos. Tuttavia, il presidente del Crystal Palace Steve Parish ha chiarito che Wharton è concentrato sul suo club: "Ha un talento straordinario e ora è focalizzato sulla sua fase al Crystal Palace. Ha un contratto lungo fino al 2029 e non c’è pressione per lasciarlo partire".

Dopo una stagione 2024-2025 segnata da un infortunio all’inguine che lo ha fermato per tre mesi, il 2025-2026 si preannuncia come l’anno della consacrazione. Wharton rappresenta una possibile soluzione per i problemi a centrocampo di Real Madrid e Manchester United, ma il club londinese è pronto a resistere: lasciarlo partire non sarà né facile né economico. "Poco inglese", come è soprannominato, sembra destinato a diventare una stella internazionale nei prossimi anni.