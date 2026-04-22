Dalla gioia al dolore: Yamal segna su rigore, poi l'infortunio muscolare. E il Barcellona trema
Il Barcellona trova il vantaggio contro il Celta Vigo, ma perde subito uno dei suoi talenti più brillanti. Nel finale del primo tempo, Lamine Yamal realizza il calcio di rigore che sblocca la gara, ma pochi istanti dopo è costretto a fermarsi per infortunio.
L’episodio è tanto rapido quanto preoccupante: il gioiellino blaugrana trasforma dagli undici metri, poi si accascia a terra portandosi le mani al volto. Un segnale chiaro di dolore, legato a un problema al bicipite femorale sinistro accusato proprio durante l’esecuzione.
Subito assistito dallo staff medico, Yamal ha lasciato il campo con difficoltà, venendo sostituito immediatamente. Un’uscita che getta un’ombra sul successo parziale dei blaugrana e apre interrogativi sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni.
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