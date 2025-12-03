Atletico, Oblak: "Ci sono mancati i gol. Loro hanno trovato gli spazi e ci hanno fatto male"

E' arrivata una sconfitta per l'Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati battuti 3-1 ieri sera dal Barcellona e hanno perso il contatto con la vetta della classifica in attesa della partita del Real Madrid. Al termine del match, il portiere Jan Oblak ha parlato ai microfoni di Movistar di cosa non ha funzionato: "Abbiamo avuto due occasioni nitide per pareggiare - ha esordito l'estremo difensore -. Non siamo riusciti a concretizzare e loro hanno segnato la terza. Una serie davvero bella si è conclusa. Avanti e avanti.

Cosa è mancato? Ci sono mancati i gol. Il Barcellona ha giocato una grande partita. Anche loro hanno avuto occasioni. Ci abbiamo provato, ma purtroppo non è stato possibile. Sofferenza in difesa? Abbiamo sofferto parecchio. I palloni al centro entravano facilmente. Loro hanno trovato gli spazi e ci hanno fatto molto male".

Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più