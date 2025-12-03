Atletico, Oblak: "Ci sono mancati i gol. Loro hanno trovato gli spazi e ci hanno fatto male"
E' arrivata una sconfitta per l'Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati battuti 3-1 ieri sera dal Barcellona e hanno perso il contatto con la vetta della classifica in attesa della partita del Real Madrid. Al termine del match, il portiere Jan Oblak ha parlato ai microfoni di Movistar di cosa non ha funzionato: "Abbiamo avuto due occasioni nitide per pareggiare - ha esordito l'estremo difensore -. Non siamo riusciti a concretizzare e loro hanno segnato la terza. Una serie davvero bella si è conclusa. Avanti e avanti.
Cosa è mancato? Ci sono mancati i gol. Il Barcellona ha giocato una grande partita. Anche loro hanno avuto occasioni. Ci abbiamo provato, ma purtroppo non è stato possibile. Sofferenza in difesa? Abbiamo sofferto parecchio. I palloni al centro entravano facilmente. Loro hanno trovato gli spazi e ci hanno fatto molto male".
Di seguito la classifica aggiornata dopo la partita di ieri sera:
Classifica aggiornata
1. Barcellona 37 *
3. Real Madrid 33
2. Villarreal 32
4. Atletico Madrid 31 *
5. Betis 24
6. Espanyol 24
7. Getafe 20
8. Athletic 20
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15
15. Valencia 13
16. Maiorca 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Levante 9
20. Oviedo 9
* una partita in più
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.