Amburgo, Peretz sincero: "Mi aspettavo di essere il titolare. Darò il mio meglio sempre"

Durante l'estate, Daniel Peretz si è trasferito all'Amburgo in prestito dal Bayern Monaco con l'obiettivo dichiarato di ottenere un minutaggio maggiore e costante. Tuttavia, al nord della Germania le cose non sono andate secondo i piani: il portiere israeliano si trova dietro a Daniel Heuer Fernandes nelle gerarchie e finora ha collezionato una sola presenza.

"Mi aspettavo di essere il portiere titolare. Finora non è successo. Certo, non ne sono felice, non lo nascondo. Credo che nessun giocatore sia soddisfatto se non gioca. Il mio obiettivo resta quello di giocare ogni partita", ha dichiarato Peretz a Sport Bild, riflettendo sul suo ruolo da riserva.

Sono venuto all'HSV per giocare il maggior numero possibile di partite. Sto accettando la situazione per ora, la prendo partita per partita, mi alleno duramente e cerco di dare il mio meglio ogni giorno, per rendere il più difficile possibile allo staff tecnico lasciarmi fuori. Dopo la partita di DFB-Pokal contro l'Heidenheim, alla fine di ottobre, in cui ero titolare, io e il tecnico abbiamo avuto un'ottima discussione. Ho assicurato a Merlin Polzin che sono pronto per ogni partita e darò il massimo fino alla fine per spingere la squadra. Nel complesso, mi sento anche molto a mio agio ad Amburg".