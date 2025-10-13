Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Bruyne lancia il Belgio, Francia e Svizzera perdono il treno: risultati qualificazioni Mondiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:51
Yvonne Alessandro

Sono finite tutte le partite della serata, fissate in contemporanea alle 20:45 in giro per l'Europa e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Alla fine le due Nazionali che avrebbero potuto staccare per prime il pass per il torneo iridato hanno buttato al vento la propria occasione: da un lato la Francia di Deschamps, che prima è passata in svantaggio e poi ha saputo rimontare con Nkunku-Mateta, finché la rete di Hlynsson ha inchiodato il match sul 2-2. Chance persa anche dalla Svizzera, che chiude la sosta di ottobre con uno scialbo 0-0 fuori casa contro la Slovenia.

Il Belgio di Rudi Garcia invece ha scherzato col fuoco quando Broadhead del Galles ha accorciato le distanze, nonostante due rigori trasformati in modo eccellente dal centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne. Con un moto d'orgoglio e reazione, tuttavia, i diavoli rossi sono riusciti a riallungare del distanze allo scadere con Trossard e a strappare tre punti pesantissimi lontano da casa. Risultato fondamentale in virtù del risultato (1-1) trovato dalla Macedonia del Nord con il Kazakistan, che permette così ai belgi di portarsi in testa al girone J con 14 punti.

La Germania passa con il braccino corto e un solo gol firmato da Woltemade, il primo con la nazionale maggiore, ai danni dell'Irlanda del Nord. Esito del match vitale per tenere il passo della Slovacchia, che si è liberata facilmente del Lussemburgo con un 2-0: il duello per la vetta del gruppo A continua, con 9 punti a pari merito.

Il Kosovo stupisce e vince contro la Svezia grazie al centro di Asllani, l'Ucraina si lascia trascinare da Malinovskyi del Genoa (gol e assist) e passa 2-1 sull'Azerbaigian.

I risultati di stasera
Galles - Belgio 2-4
8' Rodon (G), 18' rigore De Bruyne (B), 24' Meunier (B), 76' rigore De Bruyne (B), 89' Broadhead (G), 90' Trossard (B)
Irlanda del Nord - Germania 0-1
31' Woltemade (G)
Islanda - Francia 2-2
39' Palsson (I), 63' Nkunku (F), 68' Mateta (F), 70' Hlynsson (I)
Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1
54' Karaman (K), 74' Bardhi (M)
Slovacchia - Lussemburgo 2-0
55' Obert (S), 72' Schranz (S)
Slovenia - Svizzera 0-0
Svezia - Kosovo 0-1
32' Asllani (K)
Ucraina - Azerbaigian 2-1
30' Gutsulyak (U), 45'+3 autogol Mykolenko (A), 64' Malinovskyi (U)

CLASSIFICHE
GRUPPO A
1. Germania 9 punti
2. Slovacchia 9
3. Irlanda del Nord 6
4. Lussemburgo 0

GRUPPO B
1. Svizzera 10 punti
2. Kosovo 7
3. Slovenia 3
4. Svezia 1

GRUPPO D
1. Francia 10 punti
2. Ucraina 7
3. Islanda 4
4. Azerbaigian 1

GRUPPO J
1. Belgio 14 punti
2. Macedonia del Nord 13
3. Galles 10
4. Kazakistan 7
5. Liechtenstein 0

