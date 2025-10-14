Belgio, Rudi Garcia guarda in alto: "Non tutto è stato perfetto, ma il risultato lo è"

"Si può sempre subire un gol. Ciò che conta è come reagisci". Il commissario tecnico del Belgio Rudi Garcia è soddisfatto dopo la vittoria per 4-2 in casa del Galles. "Abbiamo una squadra costruita per giocare in avanti, ed è quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai perso la calma. Né dopo l'1-0, né dopo il 2-3. Non tutto è stato perfetto, ma il risultato lo è. Ora siamo primi, ed è quello che volevamo prima di questa sosta per le Nazionali. Se sono sollevato? No, dobbiamo soprattutto restare umili e guardare a novembre. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare il Kazakistan", evidenzia il trainer francese.

Il Belgio ha scherzato col fuoco quando Broadhead del Galles ha accorciato le distanze, nonostante due rigori trasformati in modo eccellente dal centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne. Con un moto d'orgoglio e reazione, tuttavia, i diavoli rossi sono riusciti a riallungare del distanze allo scadere con Trossard e a strappare tre punti pesantissimi lontano da casa. Risultato fondamentale in virtù del risultato (1-1) trovato dalla Macedonia del Nord con il Kazakistan, che permette così ai belgi di portarsi in testa al girone J con 14 punti.