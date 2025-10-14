Froholdt stella del Porto di Farioli: "Voglio vincere il campionato, non penso al mercato"

Gli ultimi giorni hanno consacrato Victor Froholdt come uno dei giovani centrocampisti più in forma d’Europa. Il talento danese, 19 anni, ha attirato l’interesse di club come Atletico Madrid e Brighton, ma lui mantiene i piedi per terra e ribadisce la sua concentrazione sul Porto: "Non ci penso nemmeno. Sono incredibilmente felice di far parte del Porto e di vivere in questa città, e sento tutto il supporto dei tifosi. Ho ricevuto un’accoglienza fantastica e ne sono grato. Devo dare tutto per lottare per il campionato in Portogallo e fare bene anche in Europa League. Non penso al mercato, il mio obiettivo è dare il massimo in ogni partita", ha dichiarato al termine della vittoria per 3-1 contro la Grecia.

La partita con la Grecia ha confermato il valore del centrocampista. La Danimarca, con Froholdt e Hjulmand titolari, ha piegato gli ellenici, interrompendo così il sogno della qualificazione al Mondiale 2026 per i greci. I nordici hanno chiuso la pratica già nel primo tempo: Hojlund (21’), Andersen (40’) e Damsgaard (41’), quest’ultimo servito proprio da Froholdt, hanno portato il vantaggio sul 3-0. Solo al 63’ Tzolis ha accorciato le distanze per la Grecia, fissando il punteggio sul definitivo 3-1.

Con questa prestazione, Froholdt conferma di essere una pedina fondamentale per la Danimarca e un giovane di prospettiva per il Porto, mantenendo al contempo i piedi ben piantati sul presente prima di pensare a eventuali grandi trasferimenti.