Galles-Belgio interrotta alcuni istanti: colpa dell'invasione di campo di... un topolino

Su un campo di calcio spesso e volentieri può succedere qualsiasi cosa, tra imprevisti, invasioni di campo e partite da interrompere. È stato il caso di Galles-Belgio, in corso al Cardiff City Stadium, con i diavoli rossi momentaneamente avanti 3-1 sugli avversari e lontano da casa.

L'episodio è tutto da vivere e ha provocato le reazioni divertite e al tempo stesso stupite di giocatori, staff e panchine delle rispettive squadre, nonché degli spettatori presenti allo stadio. Al minuto 65 - quando il tabellino recitava il 2-1 per i belgi di Rudi Garcia - la partita è stata interrotta a causa di un imprevisto. Ossia l’invasione di campo di un... topolino, uscito all’improvviso.

Infatti, come catturato dalle telecamere, il ratto ha attraversato gran parte del terreno di gioco, dove De Bruyne e compagni sono stati costretti a pazientare per l'interruzione di gara dell'arbitro. Tempo di “scortare” l'ospite indesiderato fuori dal rettangolo verde e poi la gara è ripresa.

FORMAZIONI UFFICIALI

GALLES (5-4-1): Darlow; Thomas, Cabango, Rodon, Davies, Wiliams; Wilson, Ampadu, James, Brooks; Harris.

Allenatore: Bellamy.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Theate, Débats, De Cuyper; Raskin, Onana; Doku, De Bruyne, De Ketelaere; Trossard.

A disposizione: Batshuayi, Castagne, De Winter, Fofana, Lammens, Lukebakio, Mechele, Openda, Sels, Seys, Vanaken, Witsel.

Allenatore: Garcia.