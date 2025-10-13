Letellier si è ritirato: "Dopo un anno da svincolato, è arrivata l'ora di chiudere questo capitolo"

Alexandre Letellier ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico, mettendo fine a una carriera lunga e intensa, culminata con l'approdo al Paris Saint-Germain, dove ha trascorso quattro stagioni come terzo portiere. Dopo un anno senza squadra, Letellier ha deciso di chiudere questo capitolo della sua vita.

Sui suoi profili social, il francese ha condiviso un messaggio carico di emozione: "Dopo un anno intero passato ad allenarmi da solo e a cercare un nuovo progetto, e dopo una lunga riflessione, è arrivato il momento di chiudere la pagina della mia carriera da calciatore professionista. Ho avuto la fortuna di vivere della mia passione per 15 anni, di vincere titoli e di condividere il campo con compagni straordinari".

Il portiere ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno accompagnato il suo percorso: dalla famiglia e dalla moglie, agli amici, ai dirigenti, agli allenatori, ai compagni di squadra, fino ai tifosi dei club che ha rappresentato. Particolarmente significativa è la soddisfazione di aver iniziato in un centro di formazione e di concludere la carriera con la squadra del cuore, il PSG. Letellier ha concluso con un pensiero sulla sua passione per il calcio: "Non è un addio al calcio… semplicemente la fine di un grande capitolo. Questa passione farà sempre parte di me, in un modo o nell’altro. Dal profondo del cuore: grazie a tutti".

Dopo esperienze in diversi club francesi prima di arrivare al PSG, Letellier lascia un’eredità fatta di perseveranza, dedizione e lealtà, avendo contribuito, anche lontano dai riflettori, ai successi della squadra parigina, incarnando il ruolo del professionista silenzioso ma indispensabile.