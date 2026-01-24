De Zerbi al crash test col Lens, mini fuga PSG? Ligue 1, il programma di oggi
Il Paris Saint-Germain ha aperto la 19a giornata di Ligue 1 con una vittoria, oggi il Marsiglia di De Zerbi prepara la replica per rimanere al passo dei primi due posti ma dovrà combattere nello scontro diretto con il Lens, mentre il Monaco è atteso in trasferta da Le Havre. Domani invece il Nantes è atteso dal Nizza, Paulo Fonseca ed Endrick sfideranno fuori casa il Metz.
Questo il programma della 19ª giornata di Ligue 1
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient ore 17:00
Le Havre - Monaco ore 19:00
Marsiglia - Lens ore 21:00
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza ore 15:00
Brest - Tolosa ore 17:15
Paris FC - Angers ore 17:15
Metz - Lione ore 17:15
Lille - Strasburgo ore 20:45
La classifica
1. Paris Saint‑Germain – 45 punti (19 partite)
2. Lens – 43 (18 partite)
3. Marsiglia – 35 (18 partite)
4. Lione – 33 (18 partite)
5. Lille – 32 (18 partite)
6. Rennes – 31 (18 partite)
7. Strasburgo – 27 (18 partite)
8. Toulouse – 26 (18 partite)
9. Monaco – 23 (18 partite)
10. Angers – 22 (18 partite)
11. Brest – 22 (18 partite)
12. Lorient – 22 (18 partite)
13. Le Havre – 18 (18 partite)
14. Nice – 18 (18 partite)
15. Paris FC – 16 (18 partite)
16. Nantes – 14 (18 partite)
17. Auxerre – 12 (19 partite)
18. Metz – 12 (18 partite)
