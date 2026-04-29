De Zerbi, un'altra tegola: il Tottenham trema per Solanke. Stagione finita e Mondiali a rischio

Arrivano segnali poco incoraggianti dall’infermeria del Tottenham, dove si teme di dover rinunciare a Dominic Solanke per il finale di stagione. L’attaccante si è fermato nell’ultima sfida contro il Wolverhampton e le prime valutazioni non lasciano tranquilli.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, gli esami avrebbero evidenziato una possibile lesione di secondo grado al bicipite femorale, un problema che richiede tempi di recupero compresi tra tre e otto settimane. Una finestra che rischia di escluderlo dalle ultime quattro gare di campionato, decisive nella corsa salvezza degli Spurs.

Per Roberto De Zerbi sarebbe un’altra tegola pesante: il tecnico deve già fare i conti con l’assenza del capitano Cristian Romero e con diversi infortuni che stanno condizionando la stagione. Il Tottenham, al momento, si trova a soli due punti dalla zona salvezza, con una situazione ancora tutta da definire.

Le preoccupazioni riguardano anche il futuro internazionale del giocatore, che potrebbe vedere compromesse le sue chances di convocazione con l’Inghilterra per i prossimi Mondiali. Un finale di stagione che si preannuncia complicato sotto ogni punto di vista.