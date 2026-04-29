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Altro caso raccattapalle in casa del PSG: la reazione di Neuer agli antipodi da Pedro Neto

Altro caso raccattapalle in casa del PSG: la reazione di Neuer agli antipodi da Pedro NetoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:39Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Non solo gol e spettacolo nella semifinale d’andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, ma anche un episodio curioso che ha fatto rapidamente il giro del web. Durante il match del Parco dei Principi, un raccattapalle del club francese ha trattenuto il pallone invece di restituirlo prontamente a Manuel Neuer, in un chiaro tentativo di rallentare il gioco.

La scena, inizialmente passata inosservata in diretta, è stata ripresa dalle telecamere di Prime Video Germania e mostra il portiere tedesco reagire con grande calma, senza perdere il controllo nonostante la situazione. Un atteggiamento ben diverso rispetto a quanto accaduto qualche settimana prima nello stesso stadio.

Il riferimento è all’episodio durante PSG-Chelsea, quando Pedro Neto, infastidito da un comportamento simile, aveva spinto un raccattapalle facendolo cadere e generando tensione in campo. In quel caso, dopo le scuse, la UEFA aveva aperto un procedimento disciplinare per condotta antisportiva, chiuso con un semplice richiamo.

La partita, poi, ha regalato emozioni a raffica: il PSG si è imposto 5-4 dopo essere stato sotto e aver allungato fino al 5-2, prima della rimonta sfiorata dal Bayern. Tutto rinviato al ritorno in Germania, dove il confronto resta apertissimo.

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