Atletico-Arsenal, una rivalità anche sul mercato. Quanti sgarbi dei Gunners ai rojiblancos

Tra Arsenal e Atlético Madrid la rivalità non è solo sul campo. Il 4-0 inflitto dai londinesi agli uomini di Simeone nell’ultimo incrocio all’Emirates è solo l’episodio più evidente di una serie di casi di mercato che, negli ultimi anni, hanno visto il club inglese anticipare spesso il club spagnolo.

Il filo conduttore porta anche a Andrea Berta, oggi all’Arsenal ma per anni direttore sportivo dell’Atlético Madrid tra il 2017 e il 2025. Proprio durante e dopo la sua esperienza in Spagna, diversi obiettivi colchoneros sono finiti in Premier League, spesso proprio al Arsenal. Uno dei casi più emblematici è quello di Mikel Merino, fortemente voluto da Simeone ma finito ai Gunners per circa 37 milioni di euro. Il centrocampista spagnolo ha ammesso come la scelta sia stata influenzata dal desiderio di tornare in Inghilterra: "Ci sono sempre molte voci nei periodi di mercato… volevo una nuova esperienza in Premier League".

Non meno significativi i casi difensivi. Cristhian Mosquera ha confermato contatti con l’Atlético prima di scegliere Londra: "È vero che qualcosa c’è stato, ma nulla di concreto fino alla chiamata dell’Arsenal". Stessa storia per Piero Hincapié, altro profilo seguito a lungo dai madrileni ma poi inserito nel progetto di Arteta. A completare il quadro c’è Viktor Gyökeres, attaccante cercato anche dall’Atlético ma acquistato dall’Arsenal dopo una stagione esplosiva allo Sporting.

Una sequenza di incroci che racconta una tendenza chiara: il club inglese ha spesso avuto la meglio nelle trattative chiave, sfruttando forza economica e progettualità tecnica. L’Atlético, dal canto suo, ha visto sfumare più obiettivi, ritrovandosi ora di fronte proprio quei giocatori che potevano vestire rojiblanco.

Sul campo, però, la storia resta aperta: Simeone cerca la rivincita sportiva, Arteta difende un progetto costruito anche su questi dettagli..