Arsenal, missione a Istanbul: Berta ha osservato da vicino Osimhen e altri due del Galatasaray

Movimenti sottotraccia ma significativi per l’Arsenal, che continua a monitorare il mercato internazionale in vista dell’estate. A Istanbul, in occasione del derby tra Galatasaray e Fenerbahçe, era presente Andrea Berta, direttore sportivo dei Gunners, con l’obiettivo di visionare da vicino alcuni profili seguiti.

Il nome principale resta quello di Victor Osimhen, considerato - si legge su diversi media inglesi - una priorità nonostante l’investimento fatto la scorsa estate per Viktor Gyokeres. Berta ha colto l’occasione per raccogliere informazioni direttamente dalla dirigenza del Galatasaray sulla situazione dell’attaccante nigeriano e su una possibile partenza.

Ma non solo. Nel taccuino dell’Arsenal figurano anche Barıs Alper Yilmaz e Ugurcan Çakir. Il primo, esterno offensivo versatile, si è distinto in stagione per rendimento e capacità di adattarsi a più ruoli, diventando uno dei protagonisti della squadra di Okan Buruk. Il secondo, invece, è uno dei portieri più in crescita in Europa: arrivato dal Trabzonspor per oltre 30 milioni, ha attirato l’attenzione anche del Bayern Monaco.

I numeri in Champions League confermano il suo valore, con prestazioni di alto livello e parate decisive, tra cui un rigore neutralizzato a Mohamed Salah. Su Çakir, oltre al Bayern, restano vigili anche Juventus e Inter. L’Arsenal osserva, raccoglie dati e prepara le mosse: l’estate si preannuncia calda.