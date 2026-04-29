Chelsea, contatti con Iraola: l'allenatore lascerà il Bournemouth ed è tra i preferiti

Il Chelsea si muove già per il futuro e inizia a sondare il terreno per il prossimo allenatore. Dopo l’esonero di Liam Rosenior, arrivato a meno di quattro mesi dal suo insediamento, il club londinese ha avviato i primi contatti esplorativi con l’entourage di Andoni Iraola, allenatore che tanto bene ha fatto al Bournemouth ma che ha già annunciato il suo addio.

Secondo quanto riportato dal portale Football.London, si è trattato di un approccio interlocutorio, utile a capire le intenzioni dello spagnolo in vista dell’estate. Iraola, infatti, lascerà il Bournemouth al termine della stagione, ritenendo concluso il proprio ciclo. Il tecnico non ha però voluto commentare le voci sul possibile approdo a Stamford Bridge.

Nel frattempo, sarà Calum McFarlane a guidare la squadra nelle ultime cinque giornate di campionato, mentre la dirigenza lavora dietro le quinte per una scelta definitiva. Iraola resta uno dei profili valutati (insieme a Marco Silva e Xabi Alonso), forte di un percorso convincente in Premier League. Il Chelsea, però, non ha fretta: l’obiettivo è individuare la figura giusta per un progetto a lungo termine.