Bayern, Upamecano in scadenza. Neuer consiglia: "Avrebbe senso se continuasse qui"

Pericolosamente in scadenza la prossima estate, in concomitanza con il Mondiale 2026, Dayot Upamecano non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco e i tifosi bavaresi tremano al solo pensiero di poter perdere una colonna portante della retroguardia. A maggior ragione a costo zero. C'è chi ha voluto mandare un messaggio dall'interno al difensore francese a proposito della scelta da prendere ed è il capitano, Manuel Neuer.

"È un pilastro importante per noi, così come Jonathan Tah. Questa coppia si è dimostrata efficace e sanno cosa conta. Si capiscono bene. Il calcio che giochiamo in difesa è divertente e loro sanno difendere molto bene. Sono anche importanti nella costruzione del gioco. Per me entrambi sono leader che appartengono al Bayern e alla squadra. E per me avrebbe assolutamente senso se lui continuasse", ha dichiarato il portiere di 39 anni ai microfoni di Sky Sports DE.

In seconda battuta, invece, Neuer si è soffermato sulla stagione strepitosa che sta conducendo Harry Kane al Bayern Monaco. Tra tutte le competizioni con 24 gol e 3 assist in 20 apparizioni: "È uno dei migliori giocatori offensivi con cui abbia mai giocato", confessa il tedesco. "Davanti alla porta è un vero killer. Può segnare con ogni parte del corpo. Sa sempre dove si trova il portiere". Una completezza a tutto tondo del profilo del bomber inglese: "Ha anche un ottimo tempismo per la conclusione, per il passo giusto sul difensore quando può tirare tra le gambe. È bravo di testa. Dentro e fuori l’area ha un’intelligenza di gioco eccezionale. Difende bene ed è uno di quelli che rientra".

Per concludere: "Ha tutto ciò che serve a un attaccante. Ci si vuole sempre confrontare con i migliori, ed è chiaro che siamo felici di avere Harry Kane nelle nostre fila". Un segnale, anche in questo caso, lanciato per il compagno di squadra vista la clausola rescissoria presente nel suo contratto con il Bayern Monaco, accordo valido fino al 2027.