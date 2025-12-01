Donnarumma, quanti gialli presi al Manchester City. E Guardiola: "Sì, ne ha tanti"

Pep Guardiola si prepara. Domani infatti il suo Manchester City tornerà in campo e sfiderà il Fulham nel 14esimo turno di Premier League, a Craven Cottage. Per provare a ridurre il distacco dalla vetta di classifica, in attesa di assistere ai risultati delle avversarie di campionato. Eppure i Cottagers arrivano da una vittoria importante (2-1) in casa del Tottenham e Marco Silva, il tecnico in capo, è ammirato fortemente dal suo collega diretto.

"Marco è lì da molti anni e ogni volta è sempre stata una partita davvero difficile", ha detto Guardiola in conferenza stampa pre-partita alla vigilia. "Sarà difficile. L’organizzazione è eccezionale e ogni anno, con la palla, sono ancora migliori. Un avversario duro, duro. Ho visto le loro partite contro Chelsea, Arsenal e Sunderland ed è sempre molto difficile per l’avversario scardinarli", ha riconosciuto lo spagnolo.

"È sempre stato così in questo splendido stadio di Londra", l'aggiunta in seguito. Mentre l'importante aggiornamento riguardo Rodri, che non sarà disponibile per domani, per poi soffermarsi sul dato delle ammonizioni prese da Gigio Donnarumma. Il nuovo numero uno del Manchester City infatti ne ha accumulati già 4 in stagione: "Sì, ne ha tanti", ha riconosciuto Guardiola. "Ne ha molti. È così e basta", la conclusione rapida.