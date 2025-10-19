Il Barcellona comprerà qualcuno a gennaio? La risposta del ds Deco. E tuona per Flick

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, comparso nell'Assemblea soci del club blaugrana, ha toccato vari temi cruciali. Dagli acquisti e le cessioni compiute in estate al progetto rinnovi della rosa, venendo intercettato in seconda battuta dai giornalisti con una domanda a proposito dell'espulsione impartita all'allenatore Hansi Flick nel finale concitato contro il Girona di ieri: "Credo che faremo ricorso", le prime parole riportate dal quotidiano AS. "Anche se sappiamo quale sarà il risultato. Non ho visto molto l’immagine, ma penso che a volte si dia troppa importanza a cose per cui si dovrebbe sorvolare. C’è molta gente che non vuole che vinciamo".

Tornando al campo e avvicinandosi al primo Clasico della stagione contro gli arci rivali del Real Madrid: "Il risultato di quella partita non condizionerà nulla (riferimento al titolo, ndr). Sappiamo che ci sono cose da migliorare, ma la stagione non si decide in una partita. Il Real Madrid sta meglio rispetto alla stagione passata, ma in questo tipo di partite non c'è mai un favorito".

Un passaggio su Lamine Yamal: "Spesso si tende a fare individualismi, ma è la squadra che vince. Stiamo parlando di un giocatore molto maturo, un giocatore differente che può segnare un’epoca. Bisogna lasciarlo tranquillo. Le comparazioni con Messi? Il suo contesto era diverso, è entrato in una squadra già vincente, con giocatori di 25 e 26 anni, e la sua crescita è stata più normale e progressiva". Infine una chiosa su possibili acquisti nel mercato invernale: "Non vedo la necessità di andare sul mercato di gennaio per il momento. Nessun giocatore ha chiesto di partire".