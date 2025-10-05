Barcellona su uno dei gioielli del Benfica: incontro con gli agenti di Goncalo Oliveira

In occasione di una recente partita di Champions League a Barcellona, il direttore sportivo blaugrana Deco ha approfittato dell’evento per incontrare gli agenti portoghesi Carlos Gonçalves e Antonio Casanova dell’agenzia Pro Eleven. Secondo quanto riportato da Sport, al centro della conversazione c’era il nome di Gonçalo Oliveira, giovane difensore centrale mancino di 19 anni in forza al Benfica.

Considerato uno dei prospetti più promettenti del club di Lisbona, Oliveira alterna presenze tra la prima squadra e la formazione riserve, conquistando l’ammirazione degli allenatori per la sua eleganza tecnica, la capacità di impostazione e l’intelligenza tattica. Anche José Mourinho ha recentemente sottolineato l’importanza del giocatore per il futuro del Benfica, definendolo un elemento chiave del progetto tecnico. Tuttavia, la riunione tra Deco e gli agenti portoghesi è da considerarsi puramente esplorativa: nessuna trattativa concreta è in corso.

Il Barcellona non ha al momento un’urgenza di rinforzare il reparto difensivo, ma mantiene fede alla sua linea strategica: monitorare i giovani talenti con attenzione, analizzarne la crescita e intervenire solo al momento opportuno. Una pista da seguire con interesse, ma senza fretta.