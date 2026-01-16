Ufficiale Diego Laxalt torna in Uruguay: dopo 13 anni in Europa ha firmato con il Penarol

Il Peñarol ha ufficializzato l’ingaggio di Diego Laxalt, terzino sinistro di 32 anni ed ex nazionale uruguaiano. Il giocatore arriva a titolo gratuito dopo un periodo di inattività: l’ultima esperienza è stata con la Dinamo Mosca, lasciata nell’agosto 2025, con l’ultimo match ufficiale disputato il 5 maggio 2025 in campionato contro il Samara, quando ha giocato 33 minuti.

Laxalt torna in Uruguay dopo 13 anni trascorsi in Europa. Cresciuto nelle giovanili del Defensor Sporting, nel 2013 è stato acquistato dall’Inter, entrando così nel calcio europeo. In Italia ha vestito anche le maglie di Bologna, Empoli, Genoa, Torino e Milan, prima di una parentesi al Celtic in Scozia. Con la maglia della nazionale uruguaiana, Laxalt ha collezionato 24 presenze tra il 2016 e il 2019, prendendo parte anche al Mondiale 2018 in Russia. La sua esperienza internazionale e la capacità di giocare sia in fase difensiva sia di spinta sulla fascia sinistra lo rendono un rinforzo importante per il club di Montevideo.

Laxalt si unisce a una lista già nutrita di acquisti del Peñarol per la nuova stagione, che comprende Abel Hernández, Facundo Batista, Washington Aguerre, Sebastián Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira e Gastón Togni. Con questo gruppo, il club punta a costruire una squadra competitiva sia a livello nazionale sia nelle competizioni continentali.