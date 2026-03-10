Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Manchester City, che combina Rodri? Denunciato dai vicini per un drone "spione"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:10Calcio estero
Yvonne Alessandro

Rodri nei guai. Il centrocampista del Manchester City ha scatenato l'ira dei suoi vicini a causa del suo nuovo hobby: far volare un drone all'esterno del suo attico. Stando a quanto riportato da ESPN, le denunce di alcuni residenti del super edificio di Salford, a Manchester, accuserebbero lo spagnolo di aver invaso la loro privacy, con il timore che possa aver ripreso immagini dell'interno delle loro abitazioni.

Alcuni dei vicini hanno deciso di rivolgersi alla polizia. "Vivo con la mia compagna a un piano alto e l'ultima cosa che ti aspetti di vedere mentre guardi la TV è un drone a un metro dalla finestra", ha raccontato uno dei denuncianti al The Sun. "Mia moglie è molto nervosa. Uno dei vantaggi di vivere così in alto è che nessuno può vederti, ma ora siamo molestati da Rodri e dal suo drone". La polizia dovrebbe mettersi in contatto con il Pallone d'Oro 2024 per assicurarsi che conosca le normative vigenti.

Un altro residente, che vive al 34° piano, ha infierito: "Abbiamo visto una luce verde lampeggiante fuori dalla finestra, poi il drone è tornato verso il terrazzo di Rodri. Ha tutti i soldi del mondo e passa il tempo a sbattere il suo drone contro le finestre della gente". Come se non bastasse Rodri è stato attaccato anche sul gruppo WhatsApp condominiale, dove alcuni residenti hanno ipotizzato violazioni delle leggi sul voyeurismo e sulle molestie, oltre al mancato rispetto dei regolamenti dell'aviazione. Sono state persino condivise foto che ritraggono Rodri sul suo balcone mentre manovra il radiocomando. La polizia di Manchester ha confermato: "Abbiamo ricevuto una denuncia e gli agenti stanno effettuando le indagini del caso". Anche il Manchester City è stato contattato per fornire la propria versione dei fatti.

