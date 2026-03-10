Rumors sul Real Madrid, Pochettino strizza l'occhio: "Finché sono voci piacevoli..."

I rumors che orbitano attorno alla panchina del Real Madrid tendono a essere costanti quando la situazione non è delle migliori, con Alvaro Arbeloa subentrato a Xabi Alonso ma non del tutto convincente fino a questo momento in Spagna. Nelle ultime ore però si è fatta largo l'indiscrezione riguardo la candidatura di Mauricio Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti che in estate sarà impegnato ai Mondiali.

All'aeroporto di Barajas, le telecamere de 'El Chiringuito' hanno intercettato il tecnico argentino nonché ex guida del Tottenham per cinque anni. Diretto al Metropolitano come ospite del club colchonero, per assistere questa sera alla sfida degli ottavi di Champions tra Atlético Madrid e Tottenham dove sarà impegnato lo statunitense Johnny Cardoso.

L'attenzione dei giornalisti, tuttavia, si è focalizzata proprio sulle voci che vedrebbero Poch al Real Madrid e a riguardo l'allenatore ha risposto così: "Ci sono molte voci, quasi sempre negative, quindi finché sono piacevoli...". Per quanto riguarda il suo rapporto con Florentino Perez, il presidente in carica del club spagnolo, Pochettino ha poi chiarito: "Mantengo sempre ottimi rapporti con quasi tutti i club, non solo con il Madrid".

Non sarebbe solamente Arbeloa l'unico allenatore a rischiare il posto con il tecnico argentino dietro l'angolo. Infatti, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Pochettino sarebbe il nome forte in casa Tottenham qualora Tudor riuscisse a raggiungere la salvezza al termine della stagione. L'ex guida degli Spurs tra l'altro ha il contratto in scadenza con la Nazionale USA al termine della Coppa del Mondo.