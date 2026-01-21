Prima al Bayern, ora al Tottenham: Tel deluso, il club lo sa. Vietato però l'addio a gennaio

Mathys Tel è infelice della sua attuale situazione al Tottenham. Aveva levato le tende dal Bayern Monaco in assenza di minutaggio, con la voglia invece di esprimere se stesso e le proprie potenzialità in campo e con la maglia degli Spurs, invece questa stagione sta trovando fin troppo poco spazio per i suoi gusti. Sono 747 i minuti complessivi, ma scorporandoli per competizione si notano i frequenti spezzoni di gara al quale Thomas Frank lo ha sottoposto.

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il club inglese è consapevole di come Tel si senta e si sarebbe mostrato comprensivi nei confronti del giocatore, dopo che è stato rimosso dalla rosa per la Champions League e sostituito da Dominic Solanke. Tuttavia, gli Spurs non intendono cedere dalla loro posizione e, allo stato attuale, a Tel non sarà permesso partire in questa finestra di mercato invernale, nonostante l’interesse proveniente dall’Europa. E pure l'investimento di appena sei mesi fa da 35 milioni da parte del club inglese.

Tel era stato inizialmente escluso dalla rosa a settembre, ma è entrato al posto dell’infortunato Solanke a dicembre, finché quest'ultimo è tornato a disposizione e ha di conseguenza buttato fuori il 20enne francese. Le regole UEFA consentono modifiche alla rosa se un giocatore ha un infortunio che lo tiene fuori per almeno 60 giorni. L’unico modo per poter rientrare è sostituire il giocatore che ne aveva preso il posto. Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha spiegato che si trattava di una scelta tra Solanke e Tel e ha optato per il primo.