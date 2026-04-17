Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: "Come una finale"

Novanta minuti che possono valere una stagione intera. All’Etihad Stadium è tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Arsenal, uno scontro diretto che potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa al titolo in Premier League. Il margine attuale dice +6 per i Gunners, ma con una gara in meno i Citizens hanno la concreta possibilità di riaprire tutto.

A dare il peso della partita ci ha pensato Erling Haaland, che non ha usato mezze misure nel definirla: “È una partita importantissima, non c’è dubbio. Sappiamo tutti cosa significa, è come una finale”. Il centravanti norvegese ha però allargato il discorso anche al finale di stagione: “Per noi ogni gara nelle prossime settimane sarà una finale, esattamente come quella contro il Chelsea dello scorso weekend”.

Parole che raccontano perfettamente la tensione e l’importanza del momento, con due squadre pronte a giocarsi tutto in uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri. Haaland, abituato a partite di questo livello, non nasconde l’emozione: “È probabilmente la partita più grande e importante che possiamo giocare. Sono queste le sfide che ogni calciatore sogna”.