Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: "Come una finale"

Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: "Come una finale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:27Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Novanta minuti che possono valere una stagione intera. All’Etihad Stadium è tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Arsenal, uno scontro diretto che potrebbe indirizzare in maniera decisiva la corsa al titolo in Premier League. Il margine attuale dice +6 per i Gunners, ma con una gara in meno i Citizens hanno la concreta possibilità di riaprire tutto.

A dare il peso della partita ci ha pensato Erling Haaland, che non ha usato mezze misure nel definirla: “È una partita importantissima, non c’è dubbio. Sappiamo tutti cosa significa, è come una finale”. Il centravanti norvegese ha però allargato il discorso anche al finale di stagione: “Per noi ogni gara nelle prossime settimane sarà una finale, esattamente come quella contro il Chelsea dello scorso weekend”.

Parole che raccontano perfettamente la tensione e l’importanza del momento, con due squadre pronte a giocarsi tutto in uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri. Haaland, abituato a partite di questo livello, non nasconde l’emozione: “È probabilmente la partita più grande e importante che possiamo giocare. Sono queste le sfide che ogni calciatore sogna”.

Articoli correlati
Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza... Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Haaland, parole d'addio per Bernardo Silva: "Il più intelligente con cui abbia mai... Haaland, parole d'addio per Bernardo Silva: "Il più intelligente con cui abbia mai giocato"
19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester... 19 trofei e 153 gol+assist in 9 anni: Bernardo Silva via è la fine di un'era al Manchester City
Altre notizie Calcio estero
Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: "Come una... Domenica c'è Manchester City-Arsenal per il titolo in Premier, Haaland: "Come una finale"
Kroos: "Ho tifato Atletico Madrid contro il Barcellona, ma non vincerà la Champions... Kroos: "Ho tifato Atletico Madrid contro il Barcellona, ma non vincerà la Champions League"
Che flop Garnacho: un solo gol in Premier e posto perso, il Chelsea valuta già l'addio... Che flop Garnacho: un solo gol in Premier e posto perso, il Chelsea valuta già l'addio
Watkins raggiunge 100 gol con l'Aston Villa e 'chiama' Tuchel dopo il Bologna: "Ci... Watkins raggiunge 100 gol con l'Aston Villa e 'chiama' Tuchel dopo il Bologna: "Ci spero"
Ajax, si valuta un altro colpo da una big: piace Ceballos, in uscita dal Real Madrid... Ajax, si valuta un altro colpo da una big: piace Ceballos, in uscita dal Real Madrid
Sion, gli occhi della Serie B su Rinild Nivokazi: la situazione TMWSion, gli occhi della Serie B su Rinild Nivokazi: la situazione
Porto fuori dall'Europa League, Farioli ammette: "L'abbiamo persa all'andata in casa"... Porto fuori dall'Europa League, Farioli ammette: "L'abbiamo persa all'andata in casa"
Retegui, non solo il flop con l'Italia: grave infortunio e stagione finita per l'ex... Retegui, non solo il flop con l'Italia: grave infortunio e stagione finita per l'ex Atalanta
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.2 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
Immagine top news n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Europa e Conference League, date e orari delle semifinali senza più italiane
Immagine top news n.5 Bernardo Silva ha detto addio al Manchester City. La Juventus ci pensa ma la concorrenza è clamorosa
Immagine top news n.6 A San Siro si parla del futuro del calcio italiano. Abodi e Malagò spiegano il momento
Immagine top news n.7 Ora è ufficiale: la Serie A avrà 4 squadre in Champions e 2 in Europa League nel 2026-2027
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.3 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Si parla troppo poco del Parma. Che ha già le idee chiare sul futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bazzani: "In Serie A solo Fabregas può permettersi di comprare i giocatori che vuole"
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Inter, stupito dalla maturità di Chivu. Roma, Ranieri ha sbagliato"
Immagine news Altre Notizie n.3 D'Ubaldo: "Ct, la scelta sarà tra Conte e Allegri. E sulla Roma dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lewandowski e il futuro: "Abbiamo ancora un po’ di tempo, non voglio parlare di offerte"
Immagine news Serie A n.2 Bastoni via dall'Inter? Fontecchio: "Brutta cosa, ma sarebbe un bene per la sua carriera"
Immagine news Serie A n.3 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine news Serie A n.4 Santon: "Chivu mi sta stupendo, non sbaglia una dichiarazione. All'Inter era fantastico"
Immagine news Serie A n.5 Capello: "Crisi del calcio italiano profonda e destinata a protrarsi per un po’ di tempo"
Immagine news Serie A n.6 Caprile contro l'Inter. Anche per insidiare Vicario nella corsa al post Sommer
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Immobile di nuovo a Pescara insieme ad Insigne? La parole di Daniele Sebastiani
Immagine news Serie B n.2 Confermata la condanna per Portanova. Il padre: "Guardate negli occhi il mostro"
Immagine news Serie B n.3 Cronaca della settimana decisiva per l'Empoli: ingiustizie arbitrali, ritiro e voci sul futuro
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 35ª giornata: Empoli-Entella per la salvezza, il Palermo per la A. La guida completa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Sampdoria-Monza: l'orgoglio del Ferraris sfida la determinazione brianzola
Immagine news Serie B n.6 Ashley Cole: "In Inghilterra ero scoraggiato, ora a Cesena prendo i conetti e mangio piadine"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, Ninivaggi: "Annata straordinaria. Futuro Mangia? A fine campionato"
Immagine news Serie C n.2 Potenza, il Sindaco annuncia la convenzione per il 'Viviani'. La reazione di Macchia
Immagine news Serie C n.3 Sindaco di Benevento: "Andremo incontro a Vigorito per la ristrutturazione dello stadio"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Lucchini: "Non ce lo aspettavamo neanche noi di trovarci al quarto posto"
Immagine news Serie C n.5 Dal cambio in corsa al trionfo: il Benevento blinda Floro Flores fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores dopo il rinnovo: "Felice di poter far parte ancora di questa famiglia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.3 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
Immagine news Calcio femminile n.5 Qualificazioni Mondiale 2027, tutti i risultati della 3ª giornata. Cadono Francia e Spagna
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi e Oliviero in coro: "Adesso ripetiamoci contro la Danimarca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?