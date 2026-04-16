Haaland, parole d'addio per Bernardo Silva: "Il più intelligente con cui abbia mai giocato"

Bernardo Silva lascerà il Manchester City dopo sei titoli di Premier League e una Champions League durante le sue nove stagioni con il club, al termine dell'attuale stagione e contatto scaduto. Nella giornata odierna il club ha annunciato ufficialmente l'addio del jolly portoghese che in estate si accaserà in un altro club, ma prima un compagno di squadra ha voluto spendere parole al miele per lui.

Ci ha pensato Erling Haaland, attaccante del City: "Se mi chiedessi in cosa sia veramente bravo, è un po' difficile da spiegare. Il modo in cui controlla il gioco, l'intelligenza... è probabilmente il giocatore più intelligente con cui abbia mai giocato", le parole rilasciate a Sky Sports UK. "Il modo in cui controlla la partita e tutto il resto. Quando parli della sua carriera al City, gli ultimi nove anni sono stati pazzeschi. Ha vinto sei Premier League, guardate i suoi trofei, ha vinto la Champions League", fa notare il norvegese di 25 anni.

"Guardate quanto è stato importante per noi nella stagione del Triplete. Quando ha segnato contro il Bayern, quando ha segnato due gol contro il Real Madrid. È difficile trovare le parole perché è stata una figura fondamentale per questo club negli ultimi nove anni", ha aggiunto Haaland. "E ha anche plasmato il club con il suo modo di essere, dentro e fuori dal campo". Insomma, Bernardo Silva è stato riempito di elogi da Haaland, per dipingere il giusto quadro di quanto fatto e rappresentato dal portoghese di 31 anni. Ad oggi diversi club sono sulle sue tracce e in Italia ci sarebbe la Juventus a insistere pesantemente per ingaggiarlo da parametro zero.