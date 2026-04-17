La Premier League può portare ancora 10 squadre nelle coppe europee 2026/27: ecco come
La prossima stagione potrebbe riscrivere i numeri della presenza inglese in Europa. La Premier League, infatti, ha la concreta possibilità di portare fino a dieci squadre nelle competizioni UEFA, uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava quasi irrealistico.
Il quadro si è delineato grazie ai risultati europei: Aston Villa e Nottingham Forest si sfideranno nella finale di Europa League, mentre il Crystal Palace è ancora in corsa per la Conference League, dove affronterà lo Shakhtar Donetsk in semifinale. Il regolamento consente fino a un massimo di undici squadre qualificate, ma l’eliminazione del Liverpool contro il Paris Saint-Germain ha ridotto il tetto a dieci.
Alcuni posti sono già assegnati: l’Arsenal è certo della Champions League, mentre il Manchester City ha la garanzia di partecipare almeno a una competizione europea. A questi si aggiungeranno almeno altre sei squadre dal campionato, con le prime cinque destinate alla Champions, la sesta all’Europa League e la settima alla Conference.
Resta poi il nodo FA Cup, che può ridisegnare la distribuzione dei posti. Se a vincere sarà una squadra già qualificata tramite campionato, gli slot scaleranno fino all’ottava posizione. La chiave, però, è nei risultati europei: il successo in Europa League garantisce un posto in Champions, mentre la vittoria della Conference apre le porte dell’Europa League. Se Villa o Forest e il Palace dovessero trionfare e chiudere fuori dalle prime sei, si arriverebbe al clamoroso scenario delle dieci squadre.Un finale di stagione che potrebbe consegnare alla Premier un primato storico.
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