Manchester City, niente da fare per Dias: salta l'Arsenal. E Guardiola è in emergenza in difesa

Non arrivano buone notizie per il Manchester City alla vigilia di un crocevia fondamentale della stagione. Pep Guardiola dovrà infatti fare a meno di Ruben Dias, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato il mese scorso e destinato a restare fuori anche nella sfida per il titolo di domenica, come riportato da Manchester Evening News. Un’assenza pesante, soprattutto in vista della sfida contro l’Arsenal, che potrebbe pesare negli equilibri della corsa al titolo. Il tecnico catalano farà il punto sulle condizioni del vice-capitano nella conferenza stampa pre-partita, ma intanto è costretto a ridisegnare il reparto arretrato.

Le soluzioni non mancano, ma le certezze sì. Nelle ultime uscite, Nathan Aké è stato affiancato da Abdukodir Khusanov nella finale di Coppa di Lega, mentre Marc Guehi ha preso il posto dell’olandese nelle successive gare contro Liverpool e Chelsea. Una rotazione forzata che potrebbe riproporsi anche nel prossimo impegno.

La situazione è resa ancora più delicata dall’assenza di Josko Gvardiol e dalle condizioni non ottimali di John Stones. In pratica, Guardiola rischia di avere a disposizione solo tre centrali di ruolo per due partite decisive in pochi giorni. Di fronte ci sarà un Arsenal in difficoltà, reduce da risultati negativi tra coppe e campionato. Ma proprio per questo, la gara dell’Etihad si annuncia tutt’altro che semplice. Il City si gioca una fetta importante della stagione, e dovrà farlo senza uno dei suoi leader difensivi.