Francia, Konaté va ko e tornerà a Liverpool. Deschamps chiama al suo posto Pavard
Ibrahima Konaté è costretto a lasciare il ritiro della nazionale francese a causa di problemi fisici. Il difensore del Liverpool farà ritorno in Inghilterra nelle prossime ore per iniziare il percorso di recupero con il proprio club, rinunciando così agli impegni internazionali previsti nei prossimi giorni.
Per sopperire alla sua assenza, il Ct Didier Deschamps ha deciso di convocare Benjamin Pavard, difensore dell'Olympique Marsiglia, che si unirà subito al gruppo.
