Dramma Dele Alli: "Gioca tutta la notte al casinò, non parla con nessuno e sembra infelice"

L'ex centrocampista del Como e dell'Inghilterra Dele Alli torna sulla bocca di tutti, ma non come ci si aspetterebbe. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il 29enne ha perso quasi 150.000 sterline in sessioni di poker notturne presso un casinò di Londra nell'arco di pochi giorni. L'ex stella del Tottenham ha frequentato regolarmente le partite notturne al The Victoria Casino, nel centro della capitale inglese, dove si ritiene abbia accumulato ripetutamente perdite di 25.000 sterline a notte.

Il calciatore, ai tempi d'oro valutato oltre 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), ha ancora 29 anni ma si trova senza squadra dopo che la sua carriera ha subito un brusco declino e si è ritrovato svincolato dal Como lo scorso settembre. Secondo la stampa inglese, la ricerca di una nuova squadra prosegue, ma il vizio del gioco d'azzardo potrebbe fargli perdere la via del calcio. Si dice che ci sia la corsa per sedersi al tavolo del casinò con Dele Alli perché i giocatori assidui conoscono bene la poca esperienza nel settore. "Soldi facili", racconta uno degli avversari che lo ha sfidato.

C'è chi invece è preoccupato per la salute di Alli: "In realtà è piuttosto triste perché non parla mai con nessuno e non sembra affatto felice. Sappiamo tutti che non gli mancano i soldi e non sembra preoccuparsi troppo di perdere così tanto, il che è fantastico per noi". L'ex Tottenham e Como vanterebbe un patrimonio di 20 milioni di sterline (23 milioni di euro circa), ma negli ultimi anni ha lottato con problemi sia professionali che personali (traumi infantili) che hanno distrutto una carriera che un tempo prometteva picchi da star.

In un'intervista concessa a Gary Neville nel 2023, Dele ha rivelato di aver trascorso un periodo in riabilitazione per sconfiggere la dipendenza dai sonniferi per cercare di cancellare gli abusi subiti da bambino.