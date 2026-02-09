Alvarez infiamma la corsa alla presidenza del Barça: i rivali di Laporta promettono l'argentino
La corsa alla presidenza del Barcellona si accende già prima delle elezioni, previste per il 15 marzo. A pochi giorni dal voto, un nome emerge con forza: Julian Alvarez. Secondo quanto riportato da MARCA, almeno uno dei candidati avrebbe già contattato l’entourage dell’attaccante argentino, provando a convincerlo a diventare un colpo simbolico per il prossimo mercato estivo.
La possibilità di presentare un giocatore di caratura internazionale come Alvarez come "bandiera elettorale" rappresenterebbe una mossa strategica in una campagna politica destinata a essere molto combattuta. Con la conferma di Joan Laporta ancora incerta, gli aspiranti presidenti cercano di distinguersi promettendo rinforzi di peso per il futuro progetto sportivo. Dal punto di vista tecnico, l’interesse del Barça ha anche motivazioni concrete: con la probabile partenza di Robert Lewandowski, Ferran Torres rimarrebbe l’unico punto di riferimento offensivo della squadra, rendendo urgente l’acquisto di un centravanti di primo livello per completare il reparto.
Tra l'altro, l'argentino sta attraversando un momento delicato. Pur mantenendo il ruolo di titolare, non ha ancora trovato la continuità realizzativa sperata e la sua influenza offensiva appare ridotta rispetto alle stagioni precedenti. Il club madrileno ha investito molto per acquistarlo dal Manchester City e non intende facilitare una cessione, anche se dall’entourage del giocatore non escludono di ascoltare eventuali proposte.
