Farioli precisa: "Sporting da Champions. Porto? Siamo dove meritiamo di essere"

La Liga Portugal si fa piccante. Questa sera infatti (ore 21:45), il Porto capolista ospiterà lo Sporting Lisbona a -4 dalla vetta per un autentico match di vertice che potrebbe comportare la fuga dei dragoni oppure l'accorcio sensibile dei leoni. Francesco Farioli, allenatore dei biancoblù, ha presenziato in conferenza stampa per anticipare la sfida di campionato valida la 21esima giornata: "Mi aspetto lo stesso di sempre: atteggiamento e grande spirito", ha esordito il tecnico italiano.

"Il Dragão (stadio del Porto, ndr) pieno dimostra il desiderio dei tifosi di stare con noi e darci il giusto supporto. Alla fine della partita contro il Casa Pia questo affetto è stato evidente. Abbiamo affrontato la settimana con il sentimento corretto. Oggi servirà l'energia giusta per sentire la spinta del pubblico". Sul lavoro svolto in settimana, Farioli ha spiegato: "È stata una settimana molto buona, positiva. Il giorno dopo la scorsa gara abbiamo giocato contro la squadra B. Non siamo abituati ad avere una settimana 'pulita' senza partite, ma l'atteggiamento è stato ottimo. La cosa più importante è trasferire tutto questo nella partita".

In seguito, Farioli è stato interpellato sulle recenti dichiarazioni del presidente Villas-Boas, che ha definito lo Sporting in un momento migliore: "Il contesto è più articolato di così. Era una dichiarazione sulla realtà dei due club. Lo Sporting punta a essere campione, è una squadra da Champions League. Noi stiamo lavorando per riportare il Porto al posto che gli compete", ha precisato l'allenatore dei dragoni. "Siamo in una buona posizione per lottare per il titolo, siamo qualificati nella top-8 di Europa League e ancora in corsa in Coppa di Portogallo. Siamo dove meritiamo di essere". Sottolineando di essere esattamente "allineati" con il numero uno del club portoghese.

Sui nuovi acquisti di gennaio, Moffi e Fofana, ha ammesso che entrambi potrebbero essere opzioni per il Clasico, pur essendo in fase di integrazione con il resto della squadra: "Stanno lavorando per raggiungere la forma migliore. Hanno bisogno di tempo per arrivare al livello degli altri. Faranno parte della partita, ma dipenderà da come si evolverà il match".