Il Barcellona macchina da gol: già 99 in stagione e ben sei giocatori in doppia cifra

Da quando Hansi Flick è alla guida del Barcellona, la squadra catalana si è contraddistinta per una produzione offensiva impressionante. Una vera e propria macchina da gol: nella prima stagione dell’allenatore tedesco, il Barça ha segnato 174 reti, il terzo miglior totale della storia del club. In questa stagione, i blaugrana sono già a un solo gol da quota 100, con ancora oltre un terzo del campionato da disputare.

A differenza dell’anno scorso, quando Robert Lewandowski ha dominato le statistiche con 42 reti, il bottino di questa stagione è molto più distribuito tra i giocatori. Il polacco si ferma a 13 gol, superato da Ferran Torres (16) e Lamine Yamal (15), e alla pari con Raphinha (13), che è stato a lungo out per infortunio. Anche Rashford e Fermín hanno già raggiunto la doppia cifra, con 10 centri ciascuno.

I 99 gol segnati finora si suddividono così: LaLiga 63, Champions League 22, Coppa del Re 6 e Supercoppa di Spagna 8. Con 36 partite disputate, la media offensiva si avvicina ai tre gol a partita, precisamente 2,75. Nonostante i numeri impressionanti, il record assoluto di gol in una stagione resta fuori portata. Nel 2011/12, il Barcellona di Pep Guardiola e Leo Messi arrivò a 190 reti, con l’argentino inarrestabile a quota 73. Anche ipotizzando la partecipazione a tutte le finali di Coppa e Champions, i blaugrana dovrebbero segnare una media di quattro gol a partita per superare quel traguardo.

Il Barça di Flick, comunque, resta nettamente avanti rispetto al Real Madrid. I blancos, nonostante Kylian Mbappé, hanno segnato 37 gol in meno (137) nella scorsa stagione e quella attuale sono molto indietro (77 contro 99) già a febbraio.