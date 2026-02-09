Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Il Tottenham è in lotta per non retrocedere". L'allarme di Rooney: "Pressione su Frank"

"Il Tottenham è in lotta per non retrocedere". L'allarme di Rooney: "Pressione su Frank"
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:08
Yvonne Alessandro

Altro che giri di parole o discorso ammorbidito. Incassata la sconfitta per 2-0 dal Manchester United, il Tottenham ora si trova in piena lotta per la retrocessione e a dirlo è l'ex capitano e bomber dei Red Devils Wayne Rooney. Gli Spurs sono rimasti incagliati al 15° posto in classifica, con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e la realtà preoccupante in Premier League è sotto gli occhi di tutti.

Emergono fantasmi perché il Tottenham la scorsa stagione ha chiuso al 17° posto, posizione che ha portato all'esonero del tecnico Ange Postecoglou, sebbene il trionfo in finale di Europa League. "Considerando la forma attuale, bisogna dire che sono in lotta per non retrocedere", ha dichiarato l'ex attaccante dello United durante il suo programma The Wayne Rooney Show. "Il West Ham è in forma, il Nottingham Forest raccoglie risultati qua e là. Data la loro posizione, non si può pensare che non siano coinvolti nella lotta salvezza. Penso che d'ora in poi si guarderanno sicuramente le spalle".

Il capitano Cristian Romero è stato espulso nel primo tempo a Old Trafford per un tackle in ritardo su Casemiro, rimediando il suo sesto cartellino rosso con la maglia degli Spurs: "Capisco perché sia stato dato, ma credo sia un po' severo", ha commentato in maniera sincera Rooney. "A volte si perde la testa, e penso che lui l'abbia fatto spesso durante la sua permanenza al Tottenham". L'espulsione è arrivata pochi giorni dopo un post sui social di Romero che sembrava criticare la gestione del club, definendo "vergognoso" il fatto di avere solo 11 giocatori a disposizione per il pareggio per 2-2 contro il Manchester City.

"Ciò che non aiuta sono i commenti fatti in settimana sulla carenza di giocatori al Tottenham", ha aggiunto Rooney. "Chiaramente dice quello che pensa. Ma sfortunatamente, quando sei così esplicito, devi poi confermare le tue parole con le prestazioni in campo, e non credo che lui lo abbia fatto. Tutto questo non farà altro che mettere ulteriore pressione su Thomas Frank", ha concluso. Da mesi ormai circolano voci di una buona parte del board degli Spurs intenzionato ad esonerarlo, anche se non ci sarebbe piena unanimità.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
