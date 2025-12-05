Ds Bayern: "Con il rientro di Davies, Ito e Musiala, sarà come avere tre nuovi acquisti"

A sole quattro partite dalla sosta invernale, crescono le domande sull'eventuale attività del Bayern Monaco nella prossima finestra di mercato. Nonostante i recenti infortuni e un calendario impegnativo, il direttore sportivo Christoph Freund ha chiarito in modo netto la posizione del club.

Parlando in conferenza stampa in vista della partita contro lo Stoccarda, Freund ha sottolineato che il Bayern è soddisfatto della rosa attuale. "Lo abbiamo detto molte volte: siamo in realtà molto contenti della nostra squadra. Con il rientro di Davies, Ito e Musiala, sarà come avere tre nuovi acquisti", ha spiegato.

Ha aggiunto che il club ha affrontato il periodo autunnale con cautela, consapevole che la profondità della rosa era stata messa a dura prova. Ora, con il rientro dei giocatori chiave, il Bayern si sente ben equipaggiato e non vede alcuna necessità urgente di rinforzi invernali.