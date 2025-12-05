PSG, le domande sui portieri fanno arrabbiare Luis Enrique: la risposta piccata in conferenza

Alla vigilia della sfida contro il Rennes, il Paris Saint-Germain deve fare i conti con un’incertezza totale tra i pali. Lucas Chevalier, uscito acciaccato dall’allenamento aperto ai media di giovedì, resta in forte dubbio per la sfida di sabato al Parco dei Principi. Ma Luis Enrique, come spesso accade, non si è sbilanciato sulle condizioni del suo portiere titolare né sull’eventuale sostituto.

Interrogato più volte in conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha scelto la via dell’evasività. Alla domanda su Matvey Safonov, vice di Chevalier ma mai impiegato finora, si è limitato a una frase di circostanza: "Il campionato è duro e ci sono molte squadre in ottima forma. Come al solito, sarà dur"». Tuttavia, incalzato ulteriormente, Luis Enrique ha chiarito almeno un punto: non intende dare alcuna indicazione pubblica. "Capisco il francese", ha replicato piccato a un giornalista che lo accusava di non aver risposto.

Nemmeno un secondo tentativo ha portato maggiori dettagli: "Non posso, non voglio dire nulla su nessun giocatore. Safonov o Renato Marin, o chiunque sia in porta, saranno una buona opzione per la squadra". La sensazione è che Chevalier verrà valutato fino all’ultimo istante, mentre Safonov e Marin restano in allerta. Solo la formazione ufficiale di sabato svelerà il mistero. Quel che è certo è che il PSG si avvicina alla sfida con il Rennes in un clima di totale incertezza per un ruolo chiave come quello del portiere.