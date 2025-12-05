Real Madrid, Vinicius rinato nel nuovo ruolo: Xabi Alonso ricuce lo strappo e avvicina il rinnovo

Il Real Madrid è tornato a sorridere dopo il colpo esterno di San Mames, ma uno dei sorrisi più luminosi è quello di Vinicius. Il brasiliano ha ritrovato brillantezza e centralità grazie al nuovo ruolo disegnato da Xabi Alonso: attaccante accanto a Mbappé, partendo sì da sinistra ma molto più avanzato, con compiti difensivi ridotti al minimo. Una posizione che esalta le sue qualità da finalizzatore, confermate nelle tre recenti prestazioni che hanno ribaltato la sua situazione interna.

La gestione di Xabi ha infatti risolto quello che, al suo arrivo, era il nodo più complicato nello spogliatoio madridista: l’insofferenza di Vinicius verso un sistema che lo costringeva a sacrificarsi troppo. Il brasiliano aveva perfino valutato, nei momenti più tesi, l’ipotesi di un futuro lontano da Madrid, dopo le sostituzioni ripetute e l’episodio del Clásico che aveva incrinato il rapporto con l’allenatore.

Ma la svolta è arrivata. Contro Olympiacos, Girona e Athletic, Vini ha brillato: due assist per Mbappé nella notte europea, 7 tiri contro i catalani, 4 conclusioni a San Mamés con un 4-4-2 che lo valorizza al massimo. Segnali che hanno riacceso il suo entusiasmo e il legame con Xabi, celebrato dall’abbraccio nella cattedrale basca. Oggi Vinicius sente di essere perfettamente integrato nel progetto e il Real è convinto di chiudere il rinnovo nel 2026 senza ostacoli. La tempesta è passata: Vini ha ritrovato il sorriso e il Madrid il suo attaccante totale.