L'Arsenal fa concorrenza al PSG: nel mirino Bouaddi, gioiellino del Lille valutato 50 milioni

Ayyoub Bouaddi è uno dei nomi più caldi del mercato invernale. Il centrocampista classe 2006 del Lille, 14 presenze in Ligue 1 e quattro in Europa League, sta attirando l’attenzione dei maggiori club europei grazie alla sua crescita fulminante. Il LOSC, però, non vorrebbe privarsene a gennaio e sta lavorando a un rinnovo fino al 2029.

Secondo RMC Sport, l'Arsenal è il club più deciso a tentare l’affondo: i Gunners, guidati dal direttore sportivo Andrea Berta, hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore e sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro per anticipare la concorrenza. Anche il Chelsea segue con grande interesse il giovane talento, mentre in Premier League sia le due squadre di Manchester sia il Liverpool osservano attentamente l’evoluzione della trattativa.

Il Paris Saint-Germain, pur non intenzionato a muoversi a gennaio, mantiene Bouaddi nella lista dei potenziali obiettivi per l’estate, soprattutto in caso di cessioni o infortuni nel reparto di centrocampo. Il Lille, però, fa muro: il presidente Olivier Létang punta a trattenere il giocatore almeno fino a fine stagione e valuta Bouaddi oltre 50 milioni di euro, cifra che il club del nord ritiene raggiungibile nella prossima estate, quando il mercato potrebbe infiammarsi definitivamente.