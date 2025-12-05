Il Man United perderà tre big per la Coppa d'Africa: Amorim spera di averli col Bournemouth

La FIFA ha ufficializzato che i giocatori convocati per la Coppa d’Africa dovranno raggiungere le rispettive nazionali il 15 dicembre, ma al Manchester United regna ancora l’incertezza. Ruben Amorim, infatti, non sa con precisione quando dovrà rinunciare a tre elementi fondamentali: Noussair Mazraoui (Marocco), Amad Diallo (Costa d’Avorio) e Bryan Mbeumo (Camerun), tutti protagonisti del buon avvio stagionale dei Red Devils.

Lo United affronterà il Wolverhampton lunedì prossimo, e su questo Amorim ha confermato la presenza dei tre giocatori. I dubbi però riguardano la gara successiva, quella del 15 dicembre contro il Bournemouth all’Old Trafford, proprio il giorno fissato dalla FIFA per il rilascio dei convocati. Le situazioni variano a seconda delle nazionali: il Marocco debutterà il 21 dicembre, mentre Costa d’Avorio e Camerun scenderanno in campo solo la vigilia di Natale, aprendo uno spiraglio per un’ulteriore convocazione con lo United.

Amorim, intanto, si concentra sul presente: "Giocheranno la prossima partita contro i Wolves, ed è l’unica cosa che conta per me". Il tecnico ha anche commentato lo stato del Wolverhampton, ancora senza vittorie dopo 15 giornate: "Prima o poi cambierà. Non esiste una squadra nella storia della Premier League che non abbia mai vinto una partita. Potrebbe succedere in qualsiasi gara".