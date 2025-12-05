Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bayern Monaco, accolto il ricorso: ridotta a due giornate la squalifica di Diaz in Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:41Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Buone notizie per il Bayern Monaco: la UEFA ha accolto il ricorso del club bavarese e ha deciso di ridurre da tre a due giornate la squalifica inflitta a Luis Diaz dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, vinta 2-1 dai tedeschi. L’ala colombiana era stata espulsa per un intervento da dietro su Achraf Hakimi, episodio che aveva inizialmente portato all’imposizione di un duro stop di tre gare.

Il Bayern, ritenendo eccessiva la sanzione, aveva immediatamente presentato appello, convinto della buona fede del giocatore e dell’assenza di volontarietà nel fallo. Una strategia rivelatasi vincente: nella nota pubblicata sul sito ufficiale, il club ha confermato che la Commissione d’Appello UEFA ha riconosciuto le argomentazioni della società riducendo la squalifica.

Díaz salterà dunque solo la prossima gara europea, quella casalinga del 9 dicembre contro lo Sporting CP, ma sarà nuovamente a disposizione all’inizio del prossimo anno per la sfida contro l’Union Saint-Gilloise, valida per la fase a gironi. Per il Bayern si tratta di un sollievo importante in vista del prosieguo della Champions: la squadra di Vincent Kompany ritroverà uno dei suoi esterni più esplosivi in un momento chiave della stagione internazionale.

